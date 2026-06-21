Угроза для Сумской области: российские войска на севере пытаются создать буферную зону

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на севере Сумской области и пытаются создать вдоль границы так называемую буферную зону.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 20 июня 2026 года.

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Что сейчас происходит на севере Сумской области?

По данным ISW, 19 и 20 июня российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако продвинуться вперед не смогли.

В то же время украинские силы провели контратаки к юго-востоку от Сум.

Украинские военные также продолжали наносить удары по российским военным объектам в Белгородской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил 20 июня, что украинские силы поразили пункты управления беспилотниками вблизи села Теребрено, примерно в трех километрах от государственной границы.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, свидетельствуют о том, что украинские дроны поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" к западу от села Гоголевка, примерно в трех километрах от границы.

Кроме того, дополнительные геолокационные кадры, обнародованные 14 июня, зафиксировали удар украинских беспилотников по российскому оборудованию связи вблизи города Грайворон, примерно в семи километрах от украинской границы.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщал, что оккупанты продвинулись в центральной части Безсаловки к северо-западу от Сум. Также российские источники писали о выходе подразделений к окраинам Великой Рыбицы к северо-востоку от областного центра.

Параллельно с этим враг продолжает обстреливать Сумы и область. В частности, в ночь на 21 июня и утром россияне атаковали город беспилотниками и артиллерией: в Ковпаковском районе Сум зафиксировали шесть попаданий в жилой сектор. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Под атакой также оказался Шосткинский район Сумской области. Там в результате удара по месту тушения пожара загорелась пожарная автоцистерна. К счастью, спасатели не пострадали.