"На праздники захотят нас поздравить": власти прогнозируют усиление атак на Сумщине на праздники

Россия постоянно создает угрозу для приграничных территорий Украины. Однако на праздники всегда существует риск усиления атак.

Глава Белопольской ОТГ Юрий Зарко рассказал, что на праздники враг может "поздравить" жителей Сумщины. Там прогнозируют обстрелы в ближайшие дни.

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Это связано с Пасхой

Зарко призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми выехать в соседние села и города.

Российские атаки городской голова прогнозирует в связи с Пасхой, 9 мая и днем инаугурации Путина, которая запланирована на 7 мая.

Он отметил, что наиболее опасно во время обстрелов именно в людных местах.

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