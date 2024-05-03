"На праздники захотят нас поздравить": власти прогнозируют усиление атак на Сумщине на праздники
3 мая 2024, 13:15Читати новину українською
Источник:Радио Свобода
Россия постоянно создает угрозу для приграничных территорий Украины. Однако на праздники всегда существует риск усиления атак.
Глава Белопольской ОТГ Юрий Зарко рассказал, что на праздники враг может "поздравить" жителей Сумщины. Там прогнозируют обстрелы в ближайшие дни.
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Это связано с Пасхой
Зарко призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми выехать в соседние села и города.
Российские атаки городской голова прогнозирует в связи с Пасхой, 9 мая и днем инаугурации Путина, которая запланирована на 7 мая.
Он отметил, что наиболее опасно во время обстрелов именно в людных местах.
Россия готовится к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей
- Российские войска могут готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Начало наступления россиян зависит от прочности украинской обороны на Донбассе.
- Скибицкий предполагает, что основное наступление России начнется в конце мая или в начале июня. По его словам, Россия имеет в целом 514 000 сухопутных войск, задействованных в войне.
- Российская северная группировка, которая базируется на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000 – 70 000 военных. Оккупанты также создают дивизию резервов (то есть от 15 000 до 20 000 человек) в центральной части России, которую планируют добавить к основным усилиям.