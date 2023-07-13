Сунак оправдался за слова британского министра о неблагодарности Зеленского за поддержку Запада

Британский министр обороны Бен Уоллес накануне высказался о недостаточной благодарности со стороны Украины за поставку оружия союзниками. На это отреагировал премьер-министр Риши Сунак.

По словам Сунака, украинский лидер неоднократно выражал свою благодарность всем союзникам. К тому же Зеленский продолжает быть благодарным за поддержку.

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Риши Сунак оправдался за слова своего министра

Президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность мне и британскому народу, а также другим союзникам. Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года,

– заявил премьер-министр Британии.

Сунак отметил, что Зеленский продолжает благодарить за поддержку союзников и поддержку украинским семьям.

Что этому предшествовало

Напомним, что на саммите НАТО британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украине нужно уделять больше внимания благодарности Запада за оказанную помощь.

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