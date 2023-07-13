Сунак оправдался за слова британского министра о неблагодарности Зеленского за поддержку Запада
Источник:The Guardian
Британский министр обороны Бен Уоллес накануне высказался о недостаточной благодарности со стороны Украины за поставку оружия союзниками. На это отреагировал премьер-министр Риши Сунак.
По словам Сунака, украинский лидер неоднократно выражал свою благодарность всем союзникам. К тому же Зеленский продолжает быть благодарным за поддержку.
Смотрите также Итоги саммита НАТО и оружие для воинов: Зеленский обратился к украинцам
Риши Сунак оправдался за слова своего министра
Президент Зеленский неоднократно выражал свою благодарность мне и британскому народу, а также другим союзникам. Он сделал это очень трогательно в парламенте, когда был в Великобритании в начале этого года,
– заявил премьер-министр Британии.
Сунак отметил, что Зеленский продолжает благодарить за поддержку союзников и поддержку украинским семьям.
Что этому предшествовало
Напомним, что на саммите НАТО британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украине нужно уделять больше внимания благодарности Запада за оказанную помощь.
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
- 12 июля на полях саммита в Вильнюсе произошло первое заседание Совета Украина – НАТО. Отметим, что создание Совета – это повышение уровня отношений и шаг к будущему вступлению в Альянс.
- Владимир Зеленский заявил, что важным результатом саммита является признание того, что Украина не нуждается в Плане действий по членству (ПДЧ) на пути в НАТО. По словам президента, результаты саммита НАТО в Вильнюсе "хорошие".
- Президент Польши Анджей Дуда назвал недостаточно сильным решение саммита НАТО по Украине и перспективам ее членства. В то же время лидер указал на положительные результаты.