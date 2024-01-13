"Порвали оковы": Риши Сунак в Верховной Раде процитировал Тараса Шевченко

12 января Риши Сунак прибыл в Киев. Во время своего выступления в Верховной Раде британский премьер процитировал Тараса Шевченко.

Риши Сунак приехал в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и подписать важное соглашение для Украины. Он также сделал мощное обращение перед парламентариями, процитировав во время него Тараса Шевченко, передает 24 Канал.

Читайте также Привез большую помощь: чем знаковый приезд премьера Британии в Украину

Мощное выступление Сунака

Как говорил великий украинский поэт Тарас Шевченко, вы "порвали оковы" и присоединились к семье свободных народов. Потому что речь идет о более чем безопасности — речь идет о праве Украины как независимой страны определять собственное будущее,

– подчеркнул британский премьер.

Он во время своего выступления рассказал о соглашении в сфере безопасности, заключенном между Украиной и Великобританией 12 января. Оно подписано на десять лет. Премьер подчеркнул, что в случае, если Россия снова нападет на нашу страну, Британия будет быстро и последовательно оказывать нам военную помощь и будет рядом с первого и до последнего дня.

Риши Сунак подчеркнул, что именно НАТО нуждается в том, чтобы Украина стала его членом. Ведь таким образом блок становится сильнее. В то же время, он отметил, что сдержать Владимира Путина от нападения на другие государства может только победа Украины над Россией.

Он также анонсировал новый пакет военной помощи. А еще отметил, что Великобритания на производство дронов для Украины выделяет 200 миллионов фунтов стерлингов.

Фотограф Ян Доброносов обратил внимание на одну трогательную деталь. Он сделал несколько фотографий Риши Сунака. На одном из них можно увидеть, что британский премьер на руке носит браслет в цвете флага Украины. Таков малый, но важный символ поддержки нашего государства.



Риши Сунак носит браслет в цвет флага Украины / Фото Яна Доброносова



Риши Сунак носит браслет в цвет флага Украины / Фото Яна Доброносова

Соглашение между Украиной и Великобританией

Обратим внимание, что содержит оно 9 частей. Речь идет о сфере применения, обороне и безопасности, невоенной безопасности, политическом сотрудничестве, фискальной поддержке, восстановлении и отстроении, гуманитарном сотрудничестве, реформах, сотрудничестве на случай предстоящего вооруженного нападения.

Заместитель главы ОП Игорь Жовква отметил, что соглашение между Великобританией и Украиной стало неприятным сюрпризом для России. По его словам, подобных неожиданностей для Кремля будет больше в этом году.

Он уверен, что договоренность между государствами вдохновит другие. И что они будут также заключать подобные соглашения с Киевом.

Некоторые страны передали тексты подобных соглашений Украине. И переговорная делегация Украины разрабатывает соответствующие тексты. Уверен, что в ближайшее время количество таких сделок будет только расти,

– подчеркнул Игорь Жовква.

По словам заместителя главы ОП, этот документ готовили в течение определенного времени. Игорь Жовква заявил, что в соглашении "фиксируется как имеющийся уровень безопасности помощи Британии для Украины, так и указанная цифра на 2024 год".