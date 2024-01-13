Ріші Сунак приїхав до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським і підписати важливу безпекову угоду для України. Він також зробив потужне звернення перед парламентарями, процитувавши під час нього Тараса Шевченка, передає 24 Канал.

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Потужний виступ Сунака

Як казав великий український поет Тарас Шевченко, ви "порвали кайдани" і приєдналися до сім'ї вільних народів. Бо йдеться про більш ніж безпеку — йдеться про право України як незалежної країни визначати власне майбутнє,

– підкреслив британський прем'єр.

Він під час свого виступу розповів про угоду у сфері безпеки, укладену між Україною та Великою Британією 12 січня. Вона підписана на 10 років. Прем'єр підкреслив, що у випадку, якщо Росія знову нападе на нашу країну, Британія швидко та послідовно надаватиме нам військову допомогу та буде поруч з першого і до останнього дня.

Ріші Сунак наголосив, що саме НАТО потребує того, щоб Україна стала його членом. Адже таким чином блок стає сильнішим. Водночас він зазначив, що стримати Владіміра Путіна від нападу на інші держави може лише перемога України над Росією.

Він також анонсував про новий пакет військової допомоги. А ще зазначив, що Велика Британія на виробництво дронів для України виділяє 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Фотограф Ян Доброносов звернув увагу на одну зворушливу деталь. Він зробив кілька фото Ріші Сунака. На одному з них можна побачити, що британський прем'єр на руці носить браслет у колір прапора України. Такий малий, але важливий символ підтримки нашої держави.



Ріші Сунак носить браслет у колір прапора України / Фото Яна Доброносова



Ріші Сунак носить браслет у колір прапора України / Фото Яна Доброносова

Угода між Україною та Великою Британією

Звернімо увагу, що містить вона 9 частин. Йдеться про сферу застосування, оборону та безпеку, невійськову безпеку, політичне співробітництво, фіскальну підтримку, відновлення та відбудову, гуманітарне співробітництво, реформи, співпрацю на випадок майбутнього збройного нападу.

Заступник глави ОП Ігор Жовква зауважив, що угода між Великою Британією та Україною стала неприємним сюрпризом для Росії. За його словами, подібних несподіванок для Кремля буде більше цього року.

Він переконаний, що домовленість між державами надихне інші. І що вони також укладатимуть подібні угоди з Києвом.

Деякі країни вже передали тексти подібних угод Україні. І перемовна делегація України опрацьовує відповідні тексти. Впевнений, що протягом найближчого часу кількість таких угод лише зростатиме,

– підкреслив Ігор Жовква.

За словами заступника глави ОП, цей документ готували впродовж певного часу. Ігор Жовква заявив, що в угоді "фіксується як наявний рівень безпекової допомоги Британії для України, так і вказана цифра на 2024 рік".