Супервторник в США: сюрприз от Хейли, какие шансы у Трампа и что это значит для Украины

В США наступил супервторник – один из важнейших дней избирательной кампании. Давняя традиция и гордость американской электоральной демократии. В этот день состоятся праймериз и кокусы сразу в 15 штатах и Американском Самоа (территория США), где будет распределена треть голосов выборщиков, и должны определиться кандидаты в президенты.

Если с демократами все понятно – президент Джо Байден не имеет конкурентов, то у республиканцев сейчас действительно важный день. 24 Канал рассказывает, что означает супервторник для Никки Хейли и Дональда Трампа.

Подробнее об этом читайте здесь Все о выборах в США, допустят ли Трампа и что такое супервторник

Что такое супервторник и почему он важен Это день, когда происходят одновременные праймериз сразу в 15 штатах и 1 зарубежной территории США. Речь идет о таких штатах как Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт и Вирджиния, а также Восточное Самоа.



Во время супервторника определяется более трети делегатов на Национальный конвент (около 30% делегатов партийного съезда у демократов и около 34% – у республиканцев). Фактически во время супервторника с большой вероятностью традиционно определяется будущий победитель номинации.

Трамп или Хейли: осталась ли интрига?

Интрига отсутствует – от демократов кандидатом будет действующий президент, который официально участия в праймериз даже не принимает, но незримо витает над процессом и даже иногда, волей избирателей, появляется в бюллетенях.

У республиканцев все немного сложнее, но фактически уже также без интриги. Гегемоном является Дональд Трамп, дальше долго никого нет, и только потом на горизонте появляется Никки Хейли – единственная соперница 45-го президента США, которая еще не выбыла из гонки.

К чести госпожи Хейли надо признать, что она не бросила бороться и даже победила в округе Колумбия, чем привлекла к себе внимание СМИ и навлекла на себя очередные проклятия от Трампа и его сторонников. Как и республиканских избирателей из Вашингтона.

Впрочем, успех Хейли – это исключение, ведь успех в Вашингтоне был прогнозируемым, поскольку тамошние жители являются некой белой вороной среди большой республиканской стаи. Это представители политической и экономической элиты США, лоббисты и чиновничество (с дулей в кармане). Состоятельные люди с высшим образованием не являются целевой аудиторией Трампа, ведь им труднее врать и они имеют политическую память (о предыдущей лжи), а также эти люди способны к критическому мышлению и анализу.

К теме Кто такая Никки Хейли и какие у нее шансы победить Трампа

Конечно, Трамп здесь не имел никаких шансов. Зато имел отличные шансы во всех других штатах, где большинство составляют его любимые представители американских низов. Супервторник этот тренд должен подтвердить и, почти гарантированно завершить кампанию Никки Хейли как претендента на номинацию от Республиканской партии, ведь вариантов у нее просто не остается.



Есть ли еще шансы у Никки Хейли / Фото AP, AFP

Суперпонедельник, или время Верховного суда США

Еще накануне последний шанс на номинацию от республиканцев у нее забрал даже не Трамп, а Верховный суд США, который единодушным (то есть и голосами судей-демократов) решением отменил постановление суда штата Колорадо о дисквалификации Трампа на местных праймериз как мятежника.

Судьи решили не следовать букве закона, записанного 150 лет назад, а прибегли к абстракциям и размышлениям об общественном благе и поэтому сняли бан с Трампа, а также – потенциальные риски нового бунта.

Отметим, что решение суда штата Колорадо и аналогичные решения судов двух других штатов с самого начала выглядели как чит-код, а потому единогласное решение об их отмене, видимо, все же является хорошим знаком и сигналом, что "зло" (конечно, в толковании части американского общества) нужно побеждать честно.

И точно не отдавать эту битву на откуп 9 персонам, к которым и без того есть множество вопросов (да, не только украинские судьи Верховного Суда любят, когда их коррумпируют).

Почему это еще не конец для Хейли?

Как это ни странно, но нет. После супервторника она может завершить борьбу как республиканский кандидат и начать кампанию как независимый. Такая возможность вполне вероятна, ведь Хейли после поражения на республиканских праймериз должна не только прекратить борьбу, но и официально поддержать победителя. Учитывая существенные разногласия между кандидатами это будет непросто, ведь фактически торпедирует всю дальнейшую карьеру Хейли.



Никки Хейли бежит к сцене на митинге 20 января 2024 года в штате Нью-Гемпшир / Фото Robert F. Bukaty / AP

Выходом представляется именно объявление себя независимым кандидатом. Такие прецеденты уже были, а на выборах-2024 такой кандидат имеет неплохие шансы громко заявить о себе в условиях кризиса обеих традиционных партий и ситуации, когда умеренные избиратели не хотят голосовать за популиста Трампа или прибегать к протестному голосованию и отдавать свой голос Байдену.

Показательно, что после нескольких поражений Хейли практически не потеряла спонсоров (кроме братьев Кохов), а уверенная победа в округе Колумбия сохраняет веру в нее и дает определенные шансы. Хейли уже изъявила желание продолжить гонку как независимый кандидат и это может существенно смешать карты фаворитам и отменить римейк выборов-2020 года.

Что это означает для Украины?

За последние 20 лет в США доля так называемых независимых избирателей (то есть тех, которые не поддерживают ни одну из двух традиционных партий) выросла до 49% по состоянию на 2023 год.В 2022 году 40% американцев назвали себя независимыми. Это больше, чем тех, кто поддерживает либо республиканцев, либо демократов. Это реальная "темная лошадка" или даже "слон в посудной лавке", который может стать черным лебедем кампании.

С началом непредсказуемой избирательной кампании мир вступил в зону значительной турбулентности. Сейчас социология за Трампом, но у Байдена еще есть время, чтобы исправить ситуацию и восстановить позиции. В этой ситуации поддержка или ставка на кого-то из кандидатов может быть фальстартом.

К теме Колючая проволока Трампа: что не так с историей о "войне в Техасе" и массовом вторжении мигрантов

Также заложником кампании уже стала Украина. Вполне возможно и дальнейшее затягивание голосований по оказанию помощи Украине, ведь блокирование помощи стало частью избирательной стратегии Трампа.

По крайней мере именно такую тактику избрал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Впрочем, его упрямство уже утомило не только администрацию Байдена и демократов, но и республиканцев в обеих палатах. Таким образом, вариантов пропетлять у Джонсона становится все меньше и нельзя исключать, что кампания Трампа сбросит спикера как отыгранную карту и повернется на 180 градусов.

Ясно одно – в последующие месяцы мы услышим и увидим много чего интересного.