Трамп планирует давить на больную точку Байдена: что показал супервторник в США
Супервторник 6 марта фактически определил кандидатов в президенты США. Трамп и Байден получили ожидаемое лидерство на первичных выборах республиканцев и демократов в 15 штатах.
Далее начнется разгар предвыборной гонки. Дональд Трамп уже понимает, как будет действовать против своего главного конкурента. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Трамп дальше будет давить на Байдена
В Соединенных Штатах Америки состоялся супервторник – то есть день, когда происходят праймериз, или первичные выборы, в наибольшем количестве штатов. По результатам голосования в 15 штатах предполагаемые Дональд Трамп и Джо Байден лидируют в своих партиях.
Главная конкурентка Трампа Никки Хейли одержала победу в штате Вермонт. Однако, к сожалению, этот результат не повлияет на общий. Супервторник фактически продемонстрировал, что альтернативы Трампу от республиканцев и Байдену от демократов – нет.
Эти два кандидата, если не произойдет какого-то форс-мажора, идут на выборы. Поэтому Трамп счастлив. Кроме темы с границей и борьбы с нелегалами, будет очень неприятная и болезненная тема для Байдена – Трамп будет поднимать тему его здоровья. Еще даже не разгар предвыборной гонки, а уже появились дискредитирующие Байдена материалы,
– отметил Борис Тизенгаузен.
Для этого, в частности, используют популярные соцсети, делая видео-нарезки с Джо Байденом, которые выставляют его в плохом свете. В общем для американцев очень важно, чтобы президент мог полноценно выполнять свои функции президента. Напомним, Байдену 81 год, а Трампу – 77.
Политтехнолог также добавил, что не стоит государственным чиновникам в Украине высказывать прямую критику относительно возможной победы Дональда Трампа. Этим может активно воспользоваться российская пропаганда, что уж точно не будет иметь хороших последствий.
Выборы в США: последние новости
- Накануне супервторника Верховный суд США разрешил Дональду Трампу участвовать в праймериз в Колорадо. Это решение приняли на фоне 14-й поправки к конституции, согласно которой, причастным к мятежу лицам запрещено занимать государственные должности. Случай Трампа стал исключением.
- Во вторник 6 марта партийные праймериз, кокусы и другие виды голосования состоялись: в Алабаме, Аляске, Американском Самоа, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Айове, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии. Действующий президент США Байден и экс-президент США Трамп получили ожидаемое лидерство.
- Заметим, что после результатов супервторника появилась информация, что Никки Хейли планирует объявить о выходе из президентской гонки. Об этом утверждали в издании The Wall Street Journal. Впоследствии Гейли действительно официально сообщила о намерении свернуть свою кампанию.