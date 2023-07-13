Не появлялся на публике почти три недели: Суровикина все еще не могут найти в России
Генерал Суровикин, поддержавший вооруженный мятеж Пригожина, скрылся с радаров. Ранее сообщалось о его аресте. Пока о его местонахождении неизвестно ничего или почти ничего.
По имеющимся в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Суровикин отсутствует в "Матросской тишине" и "Кремлевском централе". Речь идет о двух СИЗО, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Суровикина никто не может найти
На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 ("Матросская тишина"), СИЗО-1/99 ("Кремловский централ") и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его,
– Алексей Мельников из ОНК Москвы.
Заметим, что в конце июня он сообщил, что Сергей Суровикин отсутствует также в "Лефортово" и других СИЗО российской столицы.
Следует добавить, что последний раз публично Сергей Суровикин появлялся еще ночью 24 июня. В это время начался вооруженный мятеж ЧВК "Вагнера". Впоследствии в СМИ писали, что его арестовали и допрашивают. Между тем, дочь заместителя командующего говорит, что ее отца никто не арестовывал.
Говорят, отдыхает на Ростовщине
К слову, накануне о местонахождении Суровикина рассказал глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, если им вообще можно верить, генерал якобы "сейчас отдыхает и пока недоступен".
Говорят, что отдыхает он в Ростове, откуда и начинал вооруженный мятеж Пригожин. В то же время, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Как бы там ни было, уже почти три недели Суровикин не появлялся публично.
Что говорят о Суровикине в разведке и эксперты
- Накануне о положении дел Суровикина рассказали в британской разведке. В ведомстве считают, что после мятежа Пригожина его могли отстранить.
- Существует также версия, что Суровикина задержала российская контрразведка. В СМИ пишут, что генерал изолирован. Возможно, именно поэтому его и не могут обнаружить ни в одном из СИЗО.
- Между тем, российский оппозиционный публицист в США Андрей Пионтковский предположил, что Суровикин в крайне плохом состоянии. По его мнению, его пока не покажут публике. Он напомнил о карме и действиях, ведь не стоит забывать, что у этого генерала есть две жуткие клички: "палач Алеппо" и "мясник Сирии".