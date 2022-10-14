Суровикин может заменить Шойгу: какая первоочередная цель последних обстрелов Украины

Массированные ракетные удары по Украине 10 – 11 октября напрямую связаны с назначением российского генерала Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск на войне в Украине, что произошло фактически накануне атак.

Ракетный террор – почерк Суровикина

Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак. Он пояснил, что Сергей Суровикин – это командующий воздушно-космическими силами России, то есть человек, который разбирается во всем, что летает, взрывается и наносит вред именно с неба.

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Ступак напомнил, что после того, как в июне его назначили командовать группировкой российских войск на юге Украины, сразу же произошел удар по ТЦ в Кременчуге, а вскоре после того – по центру Винницы.

История повторилась. Лишь 8 октября Суровикина назначили командующим оккупационными войсками, а уже 10 октября произошла крупнейшая ракетная атака по Украине с начала полномасштабной войны.

Суровикин может стать новым министром обороны

Такие кровавые и жестокие методы одобряются и даже поощряются российским руководством, поэтому генерал пытается отработать "высокое доверие партии" и показать свою эффективность и результативность в этой войне.

Есть такая информация, что при условии, что он (Суровикин – 24 канал) справится с военной кампанией в Украине, будет иметь какие-то достижения, то может занять должность министра обороны России, будет заменой Шойгу,

– сообщил Ступак.

Он добавил, что есть возможность замены руководителя ФСБ Бортникова на его первого заместителя Ковалева. Если это действительно произойдет, российские силовики "подожмут" под себя все – и силы обороны, и силы безопасности России.

Россия сменила тактику

По мнению Ступака, массированные атаки следует связывать именно с этим, а не с местью за взрывы на Крымском мосту. Кроме того, россияне, похоже, изменили тактику ракетных обстрелов, чтобы вывести из строя систему противоракетной обороны Украины.

"Раньше тактика была такова – набрали какое-то количество ракет, 5 – 6, и все выпустили по Украине. Они решили сделать какую-то паузу, накопили эти ракеты, беспилотники, и нанесли массированный удар, чтобы вывести из строя нашу систему противоракетной обороны", – пояснил экс-сотрудник СБУ.

Он отметил, что частично им это удалось, ведь ПВО и ПРО не смогли справиться со всеми объектами, хотя и половину из выпущенных по Украине ракет 10 октября сбили.

Поэтому где-то такой расчет у них, вероятно, будет и на будущее. Накопили и массированно забросали Украину, чтобы просто завалить нашу ПВО,

– предположил Ступак.

Иван Ступак о назначении Суровикина и массированных ракетных обстрелах Украины: смотрите видео

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