Может быть месть Кремля: в ISW оценили дальнейшую судьбу Суровикина
Источник:ISW
Аналитики американского Института изучения войны проанализировали дальнейшую судьбу русского генерала Сергея Суровикина. Эксперты отметили, что сейчас он находится в опале.
В частности, об этом свидетельствует удаление профиля Суровикина с официального веб-сайта минобороны страны-агрессорки. Несмотря на это генералу российской армии, по предварительным данным, все же готовят новую должность, но не в военной сфере.
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Какова судьба Суровикина?
Аналитики подчеркнули, что несколько российских инсайдерских источников и "военкоров" отметили, что в настоящее время на сайте министерства обороны России осталось только видеообращение Суровикина. В частности, в видео генерал попросил вагнеровцев, чтобы те прекратили свой мятеж.
Удаление профиля Суровикина само по себе не примечательно – российское военное руководство сняло Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами в августе 2023 года. И отсутствие его профиля на сайте минобороны может быть простым отражением этого факта,
– отметили в институте.
В то же время депутат российской госдумы генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявлял, что Суровикин якобы занял новую должность в Содружестве Независимых Государств. Эксперты отметили, что таким образом Кремль "наказывает" генералов, плохо выполняющих командные функции в Украине.
Напоследок в ISW подытожили, что назначение Суровикина на должность в СНГ свидетельствует, что российское военное руководство, вероятно, продолжает практику перевода опальных или неэффективных командиров на должности, не участвующие в войне в Украине.
Суровикина видели на свободе в России
- Российского генерала Сергея Суровикина заметили на улицах Москвы, когда он гулял со своей женой. В частности, сам он надел темные очки и кепку, а у женщины генерала был при себе браслет стоимостью более миллиона рублей.
- Журналисты издания The New York Times узнали, что Суровикин до сих пор сохраняет свое звание и формально остается офицером в армии. Однако карьерных перспектив у него больше нет.
- В то же время военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что российский генерал уже является "отыгранной картой". По его словам, Суровикина нет в будущей системе русской армии.