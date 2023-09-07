Может быть месть Кремля: в ISW оценили дальнейшую судьбу Суровикина

Аналитики американского Института изучения войны проанализировали дальнейшую судьбу русского генерала Сергея Суровикина. Эксперты отметили, что сейчас он находится в опале.

В частности, об этом свидетельствует удаление профиля Суровикина с официального веб-сайта минобороны страны-агрессорки. Несмотря на это генералу российской армии, по предварительным данным, все же готовят новую должность, но не в военной сфере.

Интересно Российские генералы Суровикин и Юдин выступали против войны, – Буданов

Какова судьба Суровикина?

Аналитики подчеркнули, что несколько российских инсайдерских источников и "военкоров" отметили, что в настоящее время на сайте министерства обороны России осталось только видеообращение Суровикина. В частности, в видео генерал попросил вагнеровцев, чтобы те прекратили свой мятеж.

Удаление профиля Суровикина само по себе не примечательно – российское военное руководство сняло Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами в августе 2023 года. И отсутствие его профиля на сайте минобороны может быть простым отражением этого факта,

– отметили в институте.

В то же время депутат российской госдумы генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявлял, что Суровикин якобы занял новую должность в Содружестве Независимых Государств. Эксперты отметили, что таким образом Кремль "наказывает" генералов, плохо выполняющих командные функции в Украине.

Напоследок в ISW подытожили, что назначение Суровикина на должность в СНГ свидетельствует, что российское военное руководство, вероятно, продолжает практику перевода опальных или неэффективных командиров на должности, не участвующие в войне в Украине.

Суровикина видели на свободе в России