Суровикин запретил оккупантам разгружать эшелоны с техникой: что испугало генерала

Командующий российским вторжением в Украину генерал Сергей Суровикин запретил оккупантам разгружать эшелоны с техникой. Проводить соответствующие мероприятия оккупантам разрешено вдали от линии столкновения.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, "оккупанты постоянно ощущают умение наших воинов уничтожать важные цели и разрывать логистические цепочки".

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Суровикин пытается уменьшить потери России

Поэтому генерал Суровикин решил запретить российским военным проводить любые разгрузочные и загрузочные работы на железнодорожном транспорте.

Оккупанты не могут проводить такие действия на расстоянии ближе 100 километров до линии боевого столкновения.

Так, по имеющейся информации, учитывая потери, командующий объединением группировки оккупационных войск генерал Суровикин отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные и загрузочные работы на железнодорожном транспорте прежде всего эшелонов с техникой и боеприпасами на расстоянии ближе 100 километров до линии боевого столкновения,

– сказал Громов.

Безумные потери России в Украине

Россия в войне против Украины использует тактику, согласно которой кладет немало сил для мелких целей. Поэтому враг несет бешеные потери не только в живой силе, но и технике.

Так, по состоянию на 1 декабря Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 89 440 российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 560 захватчиков. Кроме того, наши воины уничтожили немало техники россиян:

танков – 2915,

боевых бронированных машин – 5877,

артиллерийских систем – 1904,

РСЗО – 395,

средств ПВО – 210,

самолетов – 280,

вертолетов – 261,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562,

крылатых ракет – 531,

кораблей / катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4441,

специальной техники – 163.

Следует отметить, что потери россиян в результате вторжения в Украину уже больше, чем в войнах в Чечне и Афганистане.

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