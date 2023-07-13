Суровикин в таком состоянии, что его долго не покажут, – Пионтковский о российской карме
Командующего воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина задержала контрразведка страны-агрессорки, сейчас его допрашивают. Если мятежник Евгений Пригожин даже официально посетил Кремль, то Суровикина российские власти не покажут.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, путинские спецслужбы могли с ним так поработать, что он сейчас находится в ужасном состоянии.
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Суровикин не выполнил приказ Путина
Пионтковский отметил, что диктатор Владимир Путин очень резко менял свою позицию относительно Пригожина. Сначала он призвал уничтожить вагнеровцев, затем они должны были уехать в Беларусь, а уже впоследствии мятежник официально побывал в Кремле.
Однако там не было Суровикина. Очевидно, генерал отказался выполнять приказ Путина, ведь колонну вагнеровцев, которая двигалась в Ростове и даже находилась под Москвой, можно было уничтожить через несколько минут двумя самолетами.
Очевидно, с Суровикиным так поработали, что его невозможно было показывать. Подозреваю, что Суровикин находится в таком состоянии, что его привести и показать уже долго не будет возможности. Хочу подчеркнуть, что это карма. Суровикина называли "палач Алеппо", "мясник Сирии",
– сказал он.
В свое время Суровикин командовал войсками, которые жестоко уничтожали Сирию, убивали тысячи людей, которые не могли нанести ответных ударов. Сирийский мальчик, история которого шокировала весь мир, проклял российские власти. Очевидно, эта карма уже сработала по Суровикину.
Пионтковский о задержании Суровикина: смотрите видео
Что известно о задержании Суровикина
- Британская разведка сообщала, что Сергея Суровикина могли отстранить от управления войсками после мятежа Пригожина. Его "товарищ" Валерий Герасимов впервые выступил на публике 10 июля. В ходе видеоконференции Герасимова информировал начальник штаба воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов. Хотя традиционно с начальником генштаба в информпространстве появлялся только Суровикин.
- Ранее о задержании Суровикина сообщали также в издании Financial Times. Информацию об этом подтверждало сразу три источника.
- В ГУР МО заявили, что российские спецслужбы серьезно взялись за Суровикина. По предварительной информации, российский генерал был VIP-членом ЧВК "Вагнера".
- Как пишут российские СМИ, Суровикина задержала ФСБ по подозрению в причастности к организации мятежа. Несмотря на это, по факту ему пока не предъявили никаких обвинений. Суровикин сейчас якобы изолирован и не выходит на связь с близкими более двух недель.
- Глава комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов ответил пропагандистам, куда пропал Суровикин. По его словам, генерал пока якобы "отдыхает".