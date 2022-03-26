Существует высокий риск, что российские войска пойдут дальше, – Зеленский

Сегодня, 26 марта, Владимир Зеленский обсудил с Анджеем Дудой вопрос предоставления Вооруженным Силам Украины техники для продолжения эффективных боевых действий. По словам президента Украины, это поможет остановить войну.

Он добавил, что промедление может повлечь за собой серьезные последствия, в частности – начало боевых действий на территории Европы.

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Владимир Зеленский провел видеоконференцию с Анджеем Дудой

Зеленский отметил, что в случае отсутствия помощи от партнеров, российские войска пойдут дальше.

Российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевоенную. На их границах, под их городами. И пойдут дальше,

– отметил Зеленский.

По его словам, самолеты, танки и системы ПВО большой дальности дали бы Украине возможность реально защитить свободу на всей нашей территории и переломить ход боевых действий.

Обратите внимание – основные усилия ВСУ направляют на защиту Кривого Рога, Запорожья и Николаева