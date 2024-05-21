"Цивилизованный развод": Суспильне начинает марафон на Первом в рамках "Единых новостей"
В рамках марафона "Единые новости #UАразом" Суспильне будет производить собственную часть информационного марафона. Известно, что она будет транслироваться на общенациональном телеканале Первый.
Суспильне заявление опубликовали на официальном сайте Общественного 21 мая. Детали о решении вещателя читайте далее в материале.
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Что известно о ситуации
В Суспильном заявили, что с 21 мая Суспильне Вещание будет усиливать на канале Первый информационный блок марафона дополнительным контентом Суспильне Новости, "Суспильне. Студия", документальными фильмами собственного производства и расследованиями, а также продолжится обмен контентом со всеми участниками марафона "Единые новости #UАразом".
"Команда Суспильного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона "Единые новости #UАразом". Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности крупнейшей в Украине сети корреспондентов по всей стране", – отметил председатель правления Суспильного Вещания Николай Чернотицкий.
Там отметили, что соответствующие изменения в Меморандуме о деятельности телемарафона подписали все его производители.
По данным источников Детектор медиа, круглосуточное вещание на Первом канале в рамках марафона Суспильне начнет транслировать сегодня, в 15:00.
На мой взгляд, это цивилизованный "развод", которого удалось достичь в рамках расширения производства контента. Мы получили письменные гарантии от СНБО, что такими действиями не будем нарушать решение Совета безопасности. Команда Суспильного готова к возобновлению круглосуточного вещания на Первом. Надеюсь, у нас все получится,
– отметила в комментарии "Детектору медиа" председатель наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.
В издании добавили, что сейчас ведутся переговоры относительно возможного обмена контентом между Суспильным и коммерческими каналами-участниками "Единых новостей". Сейчас контент Суспильного коммерческие вещатели транслировать не будут.
Госдеп внес "Единые новости" в отчет о нарушении прав человека: что об этом известно
- В Госдепе США в своем ежегодном отчете о соблюдении прав человека в мире вспомнили об украинском телемарафоне "Единые новости" как пример нарушения свободы выражения мнений.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал внесение Госдепом США внесения телемарафона "Единые новости" в отчет о нарушении прав человека. Нардеп предложил два варианта, как на это может отреагировать наше государство.
- В частности, по словам Юрчишина, украинская власть может учесть замечания наших партнеров. Или же просто никак не реагировать на подобные пункты в отчете Госдепа США.