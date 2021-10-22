Свадебные деньги, – "слуга" объяснил миллион в своей декларации
22 октября 2021 , 04:03Читати новину українською
Источник:24 канал
"Слуга народа" Алексей Устенко задекларировал более 1 миллиона гривен дохода. Отметил, что это денежный подарок от отца ему и жене.
Об этом Устенко сказал в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он объяснил свое состояние, отметив, что это деньги со свадьбы.
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Откуда у Устенко миллион
В декларации Алексея Устенко указан подарок в размере 1 074 150 гривен.
"У нас был подарок на свадьбу еще в 2018 или 2019 году. Точно не помню. Был подарок от родителей, если это имеется в виду. Затем больше никаких подарков не было", – сказал нардеп.
Миллион нардепу подарил отец / Скриншот из декларации
Скандальные декларации нардепов
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