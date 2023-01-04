Мобилизированные оккупантами жители Луганщины готовятся сдаваться в плен – Генштаб

Мобилизированные россиянами жители Луганской области готовятся сдаваться в плен. В частности, сделать это планируют после прорыва нашими воинами оборонительных рубежей врага на линии Сватово –Кременная.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Подробнее рассказывает 24 канал.

Кстати Есть обнадеживающие сигналы, – военный эксперт о ситуации на линии Сватово – Кременная

В случае прорыва Силами обороны Украины оборонных рубежей российских оккупационных войск на линии Сватово – Кременная и, соответственно, перенесения боевых действий ближе к городу Луганск, значительная часть военнослужащих подразделений 2-го армейского корпуса, особенно из числа мобилизованных на временно оккупированных территориях, планирует сдаваться в плен,

– отметил Алексей Громов.

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Трасса Сватово – Кременная под огневым контролем наших воинов