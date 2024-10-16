СВЧ и дезертирство: прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч производств с начала войны

Офис генерального прокурора зарегистрировал почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года.

Об этом пишет Украинская правда. В начале 2024 года количество случаев дизертирства увеличилось.

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Сколько уголовных производств по факту СЗЧ зафиксировано в Украине

Согласно ответу Офиса генерального прокурора на запрос журналистов, с января 2022 по сентябрь 2024 года было зарегистрировано 59 606 уголовных производств за самовольное оставление воинской части или места службы, из которых 2 592 дела закрыты.

За аналогичный период зарегистрировано 29 521 правонарушение за дезертирство, из которых закрыто 414 дел.

За январь – сентябрь 2024-го зарегистрировано втрое больше случаев СЗЧ и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года,

– говорится в сообщении.

Сколько уголовных производств по факту СЗЧ зафиксировано в Украине / УП

Однако количество судебных приговоров по статьям о служебных преступлениях и дезертирстве в десятки раз ниже количества зарегистрированных уголовных правонарушений:

в 2022 году по СЗЧ вынесено 1 505 приговоров, в 2023 – 2 165, в течение января – сентября 2024 – 766;

В 2022 году за дезертирство вынесено 179 приговоров, в 2023 году – 195, в течение января – сентября 2024 – 177.

Напомним, что Сергей Гнездилов, военный и общественный активист, самовольно покинул воинскую часть. Это вызвало резонанс в обществе, ведь поступок военного стал первым публичным СЗЧ.