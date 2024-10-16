Про це пише Українська правда. На початку 2024 кількість випадків дизертирства збільшилась.
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Скільки кримінальних проваджень за фактом СЗЧ зафіксовано в Україні
Згідно з відповіддю Офісу генерального прокурора на запит журналістів, з січня 2022 до вересня 2024 року було зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за самовільне залишення військової частини або місця служби, з яких 2 592 справи закрито.
За аналогічний період зареєстровано 29 521 правопорушення за дезертирство, з яких закрито 414 справ.
За січень – вересень 2024-го зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року,
– говориться у повідомленні.
Скільки кримінальних проваджень за фактом СЗЧ зафіксовано в Україні / УП
Проте кількість судових вироків за статтями про службові злочини та дезертирство в десятки разів нижча за кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень:
- у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 – 2 165, впродовж січня – вересня 2024 – 766;
- У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році – 195, впродовж січня – вересня 2024 – 177.
Нагадаємо, що Сергій Гнезділов, військовий та громадський активіст, самовільно залишив військову частину. Це викликало резонанс у суспільстві, адже вчинок військового став першим публічним СЗЧ.