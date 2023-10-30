Качество российской армии постоянно ухудшается, сверхважные задачи выполнять некому, – эксперт

В СМИ постоянно появляются сообщения о чрезвычайно больших потерях оккупантов. Но следует глубже проанализировать, что именно происходит в российской армии.

Наши журналисты опросили ряд экспертов, чтобы разобраться, какие процессы происходят во вражеском войске. Читайте большой материал 24 Канала по ссылке.

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Что с личным составом государства-агрессора

Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что качество российских солдат постоянно ухудшается. Резервистов много, но нельзя собрать из них мощные группировки: в плане знаний и управления они очень уступают украинским.

Из-за жесткого дефицита офицеров россияне не могут выполнять задачи, важные для Москвы. Проблема российской армии в нехватке кадров.

У них нет опытных и профессиональных командиров низшего и среднего звена. Эта проблема отнюдь не будет решена, например, мобилизацией, если они снова на нее отважатся. Даже если объявят набор только офицеров, соберут тех, кто находится в запасе или в отставке. Однако никаких проблем с тем, чтобы набирать нужное количество "мяса", отсрочивать фиаско и затягивать боевые действия, у России не будет,

– говорится в материале.

Сейчас у россиян следующая ситуация: все группировки по несколько раз переформатировались из-за потерь и мобилизации. От первоначального состава ничего не осталось, поэтому сейчас в армии оккупантов нет профессионалов и элиты в боевом смысле. Подразделения состоят из смешения мобилизованных, территориальных войск, боевых армейских резервов. Это совсем не то, что было в начале вторжения.

Сейчас им нужно много действительно одноразовых солдат, чтобы выиграть время в обороне. Набрали одно подразделение – забросили его на фронт. Когда люди кончились, вместо них сразу привезли других. Такова общая ситуация во всех подразделениях всех групп войск,

– говорится в статье.

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Как долго готовятся россияне к бою

Военная муштра выглядит так: короткая подготовка и фронт через один-два месяца. Александр Коваленко указывает на недостаточную базу для подготовки – россиянам не хватает полигонов, казарм, инструкторов. Если же кому-то везет продержаться на войне год и не полечь в степях Украины, то этого все равно мало. По крайней мере, для офицеров.

В целом россияне умеют воевать. Это правда, которую нужно признать. Но если бы у оккупационных войск, которые сейчас задействованы в боевых действиях, была настоящая профессиональная подготовка, они имели бы совсем другой потенциал,

– отмечено в материале.

Не стоит недооценивать врага. Оккупанты могут обороняться, их система управления пока дееспособна, хотя и не очень эффективна, а боевые подразделения обеспечены минимально необходимым.

Впрочем, Украина прибегла к тактике "тысячи порезов", показавшей свою эффективность. Она появилась во времена Древнего Китая и предполагает много якобы небольших ударов. Каждый из них будто бы не смертелен, но приводит к истощению. Противник не понимает, где ждать следующего нападения, распыляет силы и в конце концов истощается.

Как должна воевать Украина

Представитель ГУР Андрей Черняк выразил мнение, что россияне преобладают в количестве, поэтому ВСУ должны брать врага хитростью.