Впервые после свержения режима Асада: в Сирию прибыла российская делегация
Во вторник, 28 января, в Дамаск прибыла российская делегация. Это первый визит в Сирию после свержения режима диктатора Башара Асада.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, пишет 24 Канал.
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Делегация России прибыла в Сирию
Указывалось, что в делегацию вошли заместитель главы российского МИД Михаил Богданов и спецпредставитель Кремля по Сирии Александр Лаврентьев.
Как пишут в Reuters, делегация проведет переговоры с новой сирийской властью. Как указывает агентство, Россия пытается обезопасить будущее своих военных баз в Сирии.
Россия стремится сохранить военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия, о чем говорится в материале.
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Напомним, что ранее указывалось, что свезенную со всей Сирии российскую военную технику в порту Тартус грузят на суда Sparta и Sparta II. Они принадлежат компании "Оборонлогистика" минобороны России.
Первые спутниковые снимки порта высокого разрешения подтверждают эту информацию.