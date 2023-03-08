Путинский режим держится на силовиках: при каком условии возможно свержение диктатора
В настоящее время свержение режима российского диктатора Владимира Путина является невозможным. В то же время вполне реальна другая конструкция.
Речь идет о потере поддержки кремлевского диктатора силовиками. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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При каком условии возможно свержение Путина
Такой сценарий вероятен в случае тяжелого военного поражения России в войне против Украины. Дело в том, что путинский режим держится на силовиках. Следовательно, если они перестанут поддерживать главу Кремля, то может произойти свержение власти и в России наступит период смуты.
Яковенко убежден, что такой механизм вполне возможен в отличие от просто свержения Путина. А следствием могут стать протесты в стране-агрессоре.
Только в этом случае вероятен какой-то протест,
– заметил российский оппозиционный журналист.
По его мнению, россияне сразу ощутят отсутствие поддержки российского диктатора силовиками.
Яковенко предположил, при каком сценарии возможно свержение Путина: смотрите видео
"Главным следствием отсутствия поддержки силовиками будет состояние смуты. Это было в истории России уже неоднократно", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Россияне не способны свергнуть Путина
- Россияне сейчас находятся в легкой панике из-за войны в Украине. Однако если начнется новая волна мобилизации, население России погрузится в тяжелую депрессию.
- Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман отметил, что в случае объявления новой мобилизации или войны против Украины россияне массово начнут бежать из страны. Более того, масштабы оттока населения из России будут намного превышать те, которые были после объявления "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года.
- В то же время сейчас революция в России просто невозможна. Граждане страны-агрессора еще не готовы отстаивать свои интересы внутри своего государства. А отдельные акты неповиновения в виде поджогов военкоматов или диверсий на железной дороге пока не имеют массового характера.
- Кроме того, Эйдман убежден, что Россия должна дать трещину, которая впоследствии приведет к необратимым процессам и развалу страны-агрессора. По его мнению, она должна появиться в 2023 году после украинского контрнаступления.