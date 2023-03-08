Путинский режим держится на силовиках: при каком условии возможно свержение диктатора

В настоящее время свержение режима российского диктатора Владимира Путина является невозможным. В то же время вполне реальна другая конструкция.

Речь идет о потере поддержки кремлевского диктатора силовиками. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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При каком условии возможно свержение Путина

Такой сценарий вероятен в случае тяжелого военного поражения России в войне против Украины. Дело в том, что путинский режим держится на силовиках. Следовательно, если они перестанут поддерживать главу Кремля, то может произойти свержение власти и в России наступит период смуты.

Яковенко убежден, что такой механизм вполне возможен в отличие от просто свержения Путина. А следствием могут стать протесты в стране-агрессоре.

Только в этом случае вероятен какой-то протест,

– заметил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, россияне сразу ощутят отсутствие поддержки российского диктатора силовиками.

Яковенко предположил, при каком сценарии возможно свержение Путина: смотрите видео

"Главным следствием отсутствия поддержки силовиками будет состояние смуты. Это было в истории России уже неоднократно", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Россияне не способны свергнуть Путина