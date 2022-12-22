В некоторых общинах света не было 48 часов: Кулеба о ситуации на Киевщине

Из-за обстрелов критической инфраструктуры в каждом уголке Украины люди остаются без электроэнергии. Одна из самых тяжелых ситуация в Киевской области.

Поэтому глава Киевской ОВА Алексей Кулеба провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Прежде всего рассматривали вопросы ликвидации критической ситуации.

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Ситуация на Киевщине сейчас

По словам Алексея Кулебы, в Киевской области в некоторых общинах свет отсутствовал более 48 часов. Однако эта ситуация улучшается: возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на понятные графики отключений.

Речь, в частности, о:

Бучанском,

Вышгородском,

части Обуховского,

части Фастовского районов.

Что решили на заседании

Как отметил Алексей Кулеба, комиссия поручила энергокомпаниям "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно скорее:

выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения,

обеспечить надлежащий объем мощности,

обеспечить равномерное распределение мощности.

"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины,

– подчеркнул Кулеба.

Отдельно районным военным администрациям и органам местного самоуправления было поручено обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры. Также планируется в кратчайшие сроки развернуть дополнительные "Пункты несокрушимости" и пункты обогрева, а также обеспечить подвоз воды.

Свет на Киевщине: коротко