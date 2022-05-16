Свет среди мрака: мощное фото несокрушимого защитника Мариуполя
Источник:твиттер Kozatsky_D
Продолжаются 82 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Главным символом несокрушимости украинского духа стал непокоренный Мариуполь.
На заводе "Азовсталь", который находится в полной блокаде врага уже больше 2 месяцев, украинские герои продолжают держать оборону. Среди разрушений, постоянных обстрелов и сплошного мрака наши защитники находят лучи света как в иносказательном, так и в буквальном смысле.
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Свет посреди мрака
Мощное фото из "Азовстали" опубликовал руководитель пресс-службы защитников Мариуполя Орест на своей странице в твиттере. Ранее парень обнародовал видео, где он под звуки обстрелов поет песню "Стефания" группы Kalush Orchestra.
Несокрушимый украинский военный на заводе "Азовсталь" / Фото твиттер Kozatsky_D
Ситуация на "Азовстале": последние новости
- Российские оккупанты продолжают обстреливать завод из самых разных видов вооружения и пытаются взять его штурмом. Герои из "Азовстали", их родные, близкие и все украинцы призывают мировых лидеров, Организацию Объединенных Наций и другие международные сообщества вывести защитников Мариуполя из окруженной врагом территории. Ситуация чрезвычайно критична, силы противника значительно превосходят.
- 15 мая оккупанты в очередной раз нанесли удары по "Азовстали" из запрещенных международными конвенциями видов оружия. На этот раз – зажигательными или фосфорными бомбами.
- Сейчас Украина пытается договориться об эвакуации 38 тяжелораненых украинских бойцов. Все они – лежачие больные. Об обмене 500 или 600 раненых, по словам Ирины Верещук, пока нет переговоров.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы вывезти всех наших людей из Мариуполя. Он отметил, что речь идет и о телах погибших героев. К сожалению, эвакуация защитников из "Азовстали" зависит, в том числе и от решения России.
- Представитель президента Турции подтвердил, что его страна готова предоставить судно и эвакуировать всех украинцев с заблокированного мариупольского завода. План предполагает сначала эвакуировать людей в Бердянск, откуда из порта их морем вывезут в Стамбул. Впрочем, Москва не дает согласия на реализацию такого плана эвакуации украинцев.
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