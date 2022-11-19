Свет вернули в 400 тысяч домов в Одесской области, но есть проблема

В Одесской области в более 400 тысяч домов удалось вернуть электричество. Однако проблема в энергосистеме при этом не исчезла.

Предстоит приложить значительные усилия для ее стабилизации. Это утверждает директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВ Антон Шалигайло.

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Свет вернули во многие дома, однако проблема остается актуальной

Восстановительные работы над энергосистемой в Одесской области продолжаются. По состоянию на утро 19 ноября удалось возобновить электроснабжение более чем в 400 тысяч домов жителей региона.

Однако стабилизация ситуации требует больших усилий, ведь повреждения действительно масштабные. Директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности отмечает, что коммунальщики будут пытаться проводить ремонтные работы в кратчайшие сроки.

Есть случаи, когда после подачи долгожданного света большинство из нас пытаются сразу его максимально использовать в быту, что в свою очередь приводит к перегрузке энергооборудования домов – выключаются предохранители, выходят из строя выключатели и даже горят щитовые.

– поделился Антон Шалигайло.



Когда лучше использовать разные электроприборы / Инфографика 24 канала

Обращение Антона Шалигайло к жителям Одесской области: смотрите видео

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Возможен ли полный блэкаут в Украине и как из него будут выходить

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что теоретически блэкаут возможен. Однако это произойдет только при значительном разрушении генераторов и подстанций, передающих электроэнергию из одного конца страны в другой.

По его словам, ситуация в энергосистеме действительно сложная, однако контролируемая. Что касается блэкаута, если бы он случился, то мог бы занять 3–10 дней.

Сахарук говорит, что блэкаут в Украине – это та мечта оккупантов, которая никогда не осуществится. Для того чтобы восстановить довоенное состояние энергосистемы, Украина вынуждена будет закупить новое оборудование за границей.

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