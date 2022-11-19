Потрібно буде докласти значних зусиль для її стабілізації. Про це стверджує директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА Антон Шалигайло.

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Світло повернули в багато домівок, проте проблема залишається актуальною

Відновлювальні роботи над енергосистемою на Одещині тривають. Станом на ранок 19 листопада вдалося відновити електропостачання у більше ніж 400 тисяч домівок жителів регіону.

Проте стабілізація ситуації вимагає неабияких зусиль, адже пошкодження справді масштабні. Директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності зазначає, що комунальники намагатимуться здійснювати ремонтні роботи в найкоротші терміни.

Є випадки, коли після подачі довгоочікуваного світла більшість з нас намагається одразу його максимально використовувати в побуті, що своєю чергою призводить до перенавантаження енергообладнання будинків – вимикаються запобіжники, виходять з ладу вимикачі та навіть горять щитові,

– поділився Антон Шалигайло.



Коли краще використовувати різні електроприлади / Інфографіка 24 каналу

Звернення Антона Шалигайла до мешканців Одещини: дивіться відео

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Чи можливий повний блекаут в Україні та як з нього будуть виходити

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зауважив, що, теоретично, блекаут можливий. Однак це відбудеться лише за значної руйнації генераторів та підстанцій, що передають електроенергію з одного кінця країни в інший.

За його словами ситуація в енергосистемі справді складна, проте контрольована. Щодо блекауту, якби він трапився, то міг би тривати 3 – 10 днів.

Сахарук каже, що блекаут в Україні – це та мрія окупантів, яка ніколи не здійсниться. Для того, аби відновити довоєнний стан енергосистеми, Україна змушена буде закупити нове обладнання закордоном.

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