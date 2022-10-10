Восстановление света во Львовской области может занять до 24 часов: есть перебои с мобильной связью

После массированного ракетного удара во Львовской области возникли перебои со светом и мобильной связью. Власти сообщили, что возобновление электроснабжения может занять более суток.

Соответствующую информацию сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий 10 октября. Он попросил потреблять электроэнергию минимально.

Читайте также Повреждены 11 важных объектов в 8 областях и Киеве: правительство предупредило о перебоях со светом

Во Львовской области свет могут восстановить за сутки

Из-за утреннего ракетного удара России на Львовщине продолжаются перебои с мобильной связью, а часть населенных пунктов остаются без электроснабжения. Специалисты Львовоблэнерго работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить питание. Но восстановление может продолжаться и более 24 часов,

– написал Козицкий.

Он попросил жителей тех населенных пунктов, у которых есть электричество:

использовать его только при необходимости;

уменьшить потребление электроэнергии с 17 до 23 часов, ведь это поможет пройти критические нагрузки на нашу энергосистему;

стараться не использовать электрообогреватели, бойлеры, посудомоечные машины, микроволновки, потому что они потребляют много электричества.

У части Львова до сих пор нет света

Из-за ракетных обстрелов большая часть города до сих пор остается без электроэнергии,

– заявил Садовый.

Мэр Львова объяснил, что каждый из нас должен четко понимать, что делать дальше. Андрей Садовый призвал людей вернуться домой до того времени, пока стемнеет. В частности, потому что часть уличного освещения тоже не работает.

Также мэр объяснил, что следует позаботиться о том, чтобы дома был запас пищи и воды.

Уведомление о воздушной опасности работает с перебоями из-за отсутствия электроэнергии. В случае тревоги по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями,

– объяснил мэр.

Следует напомнить, что во Львове 10 октября на объекте критической инфраструктуры раздались взрывы. Предварительно известно, что приостановила работу городская ТЭЦ.

По словам мэра, в городе нет горячей воды. Чтобы восстановить водоснабжение, запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях.

Кроме того, в городе не работает треть светофоров. Андрей Садовый обещал, что на сложных перекрестках будут работать регуляторы.

Заметьте Львовщину атаковали 15 ракетами: часть из них удалось обезвредить, – Козицкий

Смотрите также – массированная ракетная атака Украины: видео