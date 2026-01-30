Владелица салонов красоты и мать 2 детей: под Киевом "Шахед" убил 40-летнюю Светлану Блатову

В ночь на 28 января российский дрон попал в крышу жилого комплекса в селе Белогородка под Киевом. В результате взрыва загорелся верхний этаж двухуровневой квартиры, где спали 40-летняя владелица двух салонов красоты Светлана Блатова и ее гражданский муж Максим.

Оба погибли на месте. Этой ночью чудом выжила 4-летняя дочь Светланы – Милана. Девочка осталась ночевать на первом этаже, тогда как спальня взрослых была расположена под самой крышей, пишет Obozrevatel.

Что известно о погибшей от удара "Шахеда" Светлане Блатовой?

Трагедия произошла в особо символический день: ровно 20 лет назад, в ночь на 28 января, Светлана родила своего первенца – сына Максима. В тот день семья планировала собраться вместе, чтобы отметить его юбилей. Сын уже жил отдельно, поэтому в момент атаки его не было в квартире.

Светлана родилась и выросла в селе Ярославка на Черниговщине. Окончив местную школу, она вышла замуж впервые и родила сына Максима.

Сначала женщина работала в магазине одежды, а впоследствии стала администратором в салоне красоты. Именно там родилась ее мечта о собственном бизнесе. Близкая подруга Светланы вспоминает, что она всегда хотела работать на себя.

После закрытия студии эпиляции, где она работала мастером с 2014 года, Светлана решила открыть собственный кабинет.

Начинала практически без клиентов и денег, но с большими амбициями. По словам подруги, Светлана была очень целеустремленной: "Если она что-то решала, то шла до конца".

Два года назад Светлана открыла свой первый салон красоты, назвав его своим именем. Позже она открыла второй салон в Вишневом. В условиях войны и блэкаутов женщина продолжала развивать бизнес, строить семью и мечтала путешествовать с детьми после завершения выплат кредита на новую двухуровневую квартиру, которую приобрела в том же жилом комплексе.

Светлана с дочерью Миланой, которой чудом удалось выжить / Фото с инстаграм-страницы женщины

Светлана во второй раз вышла замуж за Евгения и родила дочь Милану. После развода она жила с гражданским мужем Максимом. В новой двухуровневой квартире они обустраивали свое гнездышко и планировали будущее.

Светлана и ее гражданский муж Максим погибли вместе / Скриншот видео

У Светланы, кроме детей, остались родители и родной брат.

Напомним, что в момент атаки огонь мгновенно охватил верхний этаж квартиры. Маленькая Милана проснулась от страха, плакала и звала маму. Ребенка из горящего помещения вынес сосед. Им оказался военный корреспондент "Радио Свободы" Марьян Кушнир. Впоследствии за девочкой пришли старший брат и отец.

