Обоє загинули на місці. Цієї ночі дивом вижила 4-річна донька Світлани – Мілана. Дівчинка залишилася ночувати на першому поверсі, тоді як спальня дорослих була розташована під самим дахом, пише Obozrevatel.

Дивіться також Жінка їхала показати новонароджене дитя чоловіку, – військовий про удар "Шахедами" по потягу

Що відомо про загиблу від удару "Шахеда" Світлану Блатову?

Трагедія сталася в особливо символічний день: рівно 20 років тому, в ніч проти 28 січня, Світлана народила свого первістка – сина Максима. Того дня родина планувала зібратися разом, аби відзначити його ювілей. Син уже мешкав окремо, тому в момент атаки його не було у квартирі.

Світлана народилася й виросла в селі Ярославка на Чернігівщині. Закінчивши місцеву школу, вона одружилася вперше й народила сина Максима.

Спершу жінка працювала в магазині одягу, а згодом стала адміністраторкою в салоні краси. Саме там народилася її мрія про власний бізнес. Близька подруга Світлани згадує, що вона завжди хотіла працювати на себе.

Після закриття студії епіляції, де вона працювала майстром з 2014 року, Світлана вирішила відкрити власний кабінет.

Починала практично без клієнтів і грошей, але з великими амбіціями. За словами подруги, Світлана була дуже цілеспрямованою: "Якщо вона щось вирішувала, то йшла до кінця".

Два роки тому Світлана відкрила свій перший салон краси, назвавши його своїм ім'ям. Пізніше вона відкрила другий салон у Вишневому. В умовах війни та блекаутів жінка продовжувала розвивати бізнес, будувати сім'ю та мріяла подорожувати з дітьми після завершення виплат кредиту на нову дворівневу квартиру, яку придбала у тому ж житловому комплексі.

Світлана з донькою Міланою, якій дивом вдалося вижити / Фото з інстаграм-сторінки жінки

Світлана вдруге вийшла заміж за Євгена і народила доньку Мілану. Після розлучення вона жила з цивільним чоловіком Максимом. У новій дворівневій квартирі вони облаштовували своє гніздечко й планували майбутнє.

Світлана та її цивільний чоловік Максим загинули разом / Скриншот відео

У Світлани, окрім дітей, залишилися батьки та рідний брат.

Нагадаємо, що у момент атаки вогонь миттєво охопив верхній поверх квартири. Маленька Мілана прокинулася від страху, плакала й кликала маму. Дитину з палаючого помешкання виніс сусід. Ним виявився військовий кореспондент "Радіо Свободи" Мар'ян Кушнір. Згодом за дівчинкою прийшли старший брат і батько.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?