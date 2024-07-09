Когда во Львове будут прощаться со Светланой Лукьяньчик, которая погибла вчера в Киеве от ракеты врага

В понедельник, 8 июля, в результате российской ракетной атаки на Киев погибла врач из Львова Светлана Лукьянчик. Она работала в "Охматдете".

Городской голова Львова рассказал, когда состоится прощание с львовянкой Светланой Лукьянчик.

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Когда во Львове будут прощаться со Светланой Лукьянчик

Во время удара по "Охматдету" 8 июля погибла Светлана Лукьянчик. 30-летняя врач-нефролог была родом из Львова и росла сиротой.

К сожалению, российская ракета унесла ее жизнь.

Мэр Львова 9 июля рассказал, когда состоится прощание со Светланой Лукьянчик.

Прощание с львовянкой Светланой Лукьяньчик, которая погибла вчера в Киеве от российской ракеты, состоится завтра, в среду в 14:00 в Гарнизонном Храме,

– сообщил Андрей Садовый.

Ранее городской голова Львова рассказывал, что похоронят женщину в родном городе рядом с родителями, на Голосковском кладбище.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Светланы Лукьянчик. Светлая память!