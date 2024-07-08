Ценой собственной жизни спасла пациента, – глава Минздрава о погибшем в "Охматдете" враче

Утром оккупанты целенаправленно обстреляли детское медучреждение в Киеве. Одной из жертв удара по "Охматдету" стала врач из Львова.

В "Охматдете" 30-летняя Светлана Лукьянчук работала детским нефрологом. Подробности ее гибели рассказал в эфире телемарафона глава Минздрава Виктор Ляшко, передает 24 Канал.

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Помогала другим

По словам Ляшко, женщина помогала эвакуировать пациентов, которые находились на диализе, когда произошел удар.

Я хотел бы выразить слова благодарности этому медицинскому работнику, который ценой собственной жизни спас жизнь больного пациента. Также хочу выразить благодарность всем медработникам, которые здесь и смогли во время этой територистической атаки сделать так, чтобы было меньше жертв,

– сказал глава Минздрава.

Ляшко уточнил, что в результате удара по "Охматдету" более 50 человек получили ранения. Из них двое медиков – тяжелораненые. Более 40 врачей имеют травмы различной степени. Есть пострадавшие и среди пациентов. В частности, это 7 детей. Их жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 20:30 8 июля в результате ракетного удара по Киеву погибло 25 человек, еще 11 человек стали жертвами ударов по Кривому Рогу и Днепру.