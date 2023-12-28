Возле Мелитополя уничтожили железнодорожный мост оккупантов: Федоров рассказал о его важности

Силы сопротивления продолжают доставлять проблем российским захватчикам на оккупированных территориях. В частности, был полностью уничтожен мост в районе Светлодолинского, что неподалеку от Мелитополя.

В четверг, 28 декабря, об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, подчеркнув, что у врага все больше сложностей с логистикой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

Смотрите также Уж никому не нужны: какую судьбу готовит Россия коллаборантам в Мелитополе

Минус железнодорожная переправа оккупантов

По словам чиновника, этот мост под прицелом уже не в первый раз. До этого его уже уничтожали. И когда захватчики сконцентрировали большое количество строителей в этом районе для восстановления переправы, она была разрушена еще раз.

Хочу отметить то, что было сделано вчера (27 декабря – 24 Канал) – это уничтожение железнодорожного моста вблизи поселка Светлодолинского Мелитопольского района. Там враг сконцентрировал большое количество строителей… Но теперь даже остатки моста были разрушены,

– констатировал Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что разрушение переправы – это точно не то, что улучшит логистику россиян. В то же время этот мост был на пути оккупантов в Токмак и Молочанск – населенные пункты, которые Россия сейчас активно обороняет.

"Именно железными дорогами враг больше всего перебрасывает свое вооружение и боеприпасы к линии фронта на Запорожье", – добавил Иван Федоров.

В районе Светлодолинского возле Мелитополя был разрушен мост: карта от Google maps

Ежедневный "хлопок" на Запорожье