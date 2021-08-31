Свидетели ДТП боятся, дело затягивают, – журналист о скандале вокруг нардепа Трухина

Дело вокруг ДТП 23 августа в Дарницком районе Киева затягивают. В то же время нардеп Александр Трухин может пытаться договориться со свидетелями.

Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель отдела расследований издания УП Михаил Ткач. Журналист провел параллель с ДТП с участием бывшей жены депутата от "Слуги народа" – тогда якобы полиции было сложно найти свидетелей соответствующих обстоятельств.

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Дело о ДТП Трухина развивается в той же плоскости, сказал Ткач. Согласно его информации, свидетели этих событий находятся в сложной ситуации – некоторые сообщали, что на них давят.

Свидетели ДТП ожидают реакции

Журналист добавил, что едва ли не единственный шанс Трухина избежать ответственности – это договориться или запугать свидетелей, у которых могут быть другие видео с места аварии.

"Многие коллеги ищут (видео – 24 канал) и не могут найти, поскольку свидетели этого ДТП боятся, они переживают. Ждут какую-то реакцию", – сказал Михаил Ткач.

Мы видим, что это дело затягивается и у меня есть определенные сомнения в том, что смогут (сделать – 24 канал) хотя бы журналисты, не говоря о правоохранителях – занимаются ли вообще они этим делом, или получили приказ "не трогать и не расследовать",

– добавил он.

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По предварительному протоколу, который был составлен на месте происшествия, за рулем находился не Трухин. По информации источников руководителя отдела расследований УП, Александр Трухин будет пытаться доказывать, что он не был за рулем, а для этого ему нужно уничтожить или сделать невозможным публикацию любых других доказательств, которые бы свидетельствовали о том, где он находился в авто и в каком был состоянии.

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