Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник відділу розслідувань видання УП Михайло Ткач. Журналіст провів паралель з ДТП за участю колишньої дружини депутата від "Слуги народу" – тоді нібито поліції було складно знайти свідків відповідних обставин.

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Справа з ДТП Трухіна розвивається у тій самій площині, сказав Ткач. Згідно з його інформацією, свідки цих обставин перебувають у складній ситуації – деякі повідомляли, що на них тиснуть.

Свідки ДТП чекають на реакцію

Журналіст додав, що чи не єдиний шанс Трухіна уникнути відповідальності – це домовитися або залякати свідків, у яких можуть бути інші відео з місця аварії.

"Багато колег шукають (відео – 24 канал) і не можуть знайти, оскільки свідки цієї ДТП бояться, вони переживають. Чекають на якусь реакцію", – сказав Михайло Ткач.

Ми бачимо, що ця справа затягується і я маю певні сумніви у тому, що зможуть (зробити – 24 канал) хоча б журналісти, не кажучи про правоохоронців – чи взагалі вони займаються цією справою, чи отримали наказ "не чіпати і не розслідувати",

– додав він.

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За попереднім протоколом, який було складено на місці події, за кермом перебував не Трухін. За інформацією джерел керівника відділу розслідувань УП, Олександр Трухін буде намагатися доводити, що він не був за кермом, а для цього йому потрібно знищити або унеможливити публікацію будь-яких інших доказів, які б свідчили про те, де він перебував у авто та у якому був стані.

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