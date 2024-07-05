В Новосибирской области свиньи разрывают могилы русских захватчиков. оккупанты жалуются, что животные уже "осквернили" десятки сельских могил.

Российские пропагандисты сообщили, что жители села Карписак вынуждены терпеть прямо-таки "ужасное свинское отношение" к своим землякам, которые погибли на войне против Украины, передает 24 Канал.

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В России свиньи разрывают могилы оккупантов

Свиньи местного фермера раскопали могилы так называемых "героев ЕсВеО". Пропагандисты отметили, что уже приезжали в это село. Тогда председатель сельсовета пообещал – что или решит вопрос, или уволится. Впрочем, прошло уже почти "дважды по 40 дней", но проблему не решили.

РосСМИ даже сделали репортаж. В частности, отметили, что на кадрах стокилограммовый хряк роется якобы в "святая святых", словно в грязи. Кстати, стадо свиней "осквернило" уже десятки сельских могил.

В России свиньи разрывают могилы оккупантов / Скриншот с видео

Заметим, что по состоянию на утро 5 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 548 тысяч своих бойцов.