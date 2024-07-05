Російські пропагандисти повідомили, що жителі села Карписак змушені терпіти прямо-таки "жахливе свинське ставлення" до своїх земляків, які загинули на війні проти України, передає 24 Канал.

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У Росії свині розривають могили окупантів

Свині місцевого фермера розкопали могили так званих "героїв ЕсВеО". Пропагандисти зазначили, що вже приїжджали до цього села. Тоді голова сільради пообіцяв – що або розв'яже питання, або звільниться. Втім, пройшло вже майже "двічі по 40 днів", але проблему не вирішили.

РосЗМІ навіть зробили репортаж. Зокрема, зазначили, що на кадрах стокілограмовий кнур риється нібито "святая святих", немов у багнюці. До речі, стадо свиней "осквернило" вже десятки сільських могил.

У Росії свині розривають могили окупантів / Скриншот з відео

Зауважимо, що станом на ранок 5 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 548 тисяч своїх бійців.