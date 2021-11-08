Свистят и кричат: в Литве нелегальные мигранты требуют их отпустить

В литовском центре приема беженцев в городке Рукла протестуют нелегальные мигранты. Они требуют, чтобы их немедленно отпустили на волю.

Протест начался там днем 8 ноября. Нелегальные мигранты стоят с плакатами. На них – флаги Литвы и Евросоюза или надпись "Воля".

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Журналистов не подпускают к центру

Представители Службы охраны госграницы Литвы во время акции передвигались на авто – так, чтобы мигранты не видели журналистов, а журналисты не видели мигрантов. Представителей СМИ не подпускают к зданию, на территории поблизости растянули стоп-ленту. Однако им было слышно, как нелегалы свистели, кричали и требовали освободить их. Были слышны, в том числе, и голоса детей.

Основное требования мигрантов заключается в том, чтобы их отпустили и разрешить уехать в Германию, а также другие страны ЕС, где живут их родственники и друзья.

Что происходило в центре приема беженцев: смотрите видео Delfi

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