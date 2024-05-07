Две цели: зачем Россия наращивает войска возле северной границы Украины
Россия наращивает войска вблизи Севера Украины, чтобы создать угрозу для Сумской и Харьковской областей. Так оккупанты хотят реализовать две цели.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан., заметив, что оккупанты действительно имеют определенное количество войск вблизи Сумской и Харьковской областей. Они на этих направлениях ранее также осуществляли определенные небольшие вылазки, чтобы "нащупать" оборону.
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Чего ожидать дальше
Как отметил Свитан, на этих направлениях на территории России расположены преимущественно менее боеспособные подразделения оккупантов. Речь идет о росгвардии, которые являются фактически "милицией". Также там фиксировали пограничников. Но, конечно, были данные и об оккупантах из ГРУ. Это более боеспособные подразделения.
Вероятнее всего, россияне пытаются сейчас реализовать две цели. Одна из них – прикрыть направление на Москву, чтобы избежать определенных диверсий. Параллельно там могут планировать провести небольшие наступательные действия.
Они разворачивают подразделения для двух целей. Первая – прикрыть направление на Москву. Второе – делать "волнующие" операции для связывания наших сил и средств на этом направлении. Сейчас оккупанты не имеют чем проводить широкомасштабные наступательные действия на Сумы или Харьков. Вся более-менее боеспособная армия их связана боями на временно оккупированной территории Украины,
– отметил Свитан.
Ситуация на фронте: кратко
- Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что оккупанты действительно могут готовить наступление на Сумскую и Харьковскую области.
- Сейчас группировка оккупантов, которая расположена на территории России вблизи Харьковской области насчитывает 35 тысяч личного состава. Его планируют увеличить до 50 – 70 тысяч. Этого совершенно недостаточно для взятия Харькова или даже Сум.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 476 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7405 российских танков, 14227 боевых бронированных машин, 12287 артиллерийских систем, 1057 РСЗО, 792 средства ПВО, 349 самолетов и т.п.