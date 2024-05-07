Две цели: зачем Россия наращивает войска возле северной границы Украины

Россия наращивает войска вблизи Севера Украины, чтобы создать угрозу для Сумской и Харьковской областей. Так оккупанты хотят реализовать две цели.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан., заметив, что оккупанты действительно имеют определенное количество войск вблизи Сумской и Харьковской областей. Они на этих направлениях ранее также осуществляли определенные небольшие вылазки, чтобы "нащупать" оборону.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Свитан, на этих направлениях на территории России расположены преимущественно менее боеспособные подразделения оккупантов. Речь идет о росгвардии, которые являются фактически "милицией". Также там фиксировали пограничников. Но, конечно, были данные и об оккупантах из ГРУ. Это более боеспособные подразделения.

Вероятнее всего, россияне пытаются сейчас реализовать две цели. Одна из них – прикрыть направление на Москву, чтобы избежать определенных диверсий. Параллельно там могут планировать провести небольшие наступательные действия.

Они разворачивают подразделения для двух целей. Первая – прикрыть направление на Москву. Второе – делать "волнующие" операции для связывания наших сил и средств на этом направлении. Сейчас оккупанты не имеют чем проводить широкомасштабные наступательные действия на Сумы или Харьков. Вся более-менее боеспособная армия их связана боями на временно оккупированной территории Украины,

– отметил Свитан.

Ситуация на фронте: кратко