"За 3 дня": Свитан оценил имеющиеся угрозы для Украины со стороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказывает, что его страна сейчас готовится к войне. О мирном времени сейчас никто не думает. Это интересное заявление, но реальность несколько иная.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Лукашенко нечем воевать. Если он бы мог, то уже давно вступил бы в войну против Украины.

Почему Беларусь в не слишком выгодном положении?

По словам Свитана, фактически две трети границы Беларуси проходит с европейскими странами. Если же там рискнут перейти к агрессивным действиям, то очень быстро все закончится. Включается Украина, включаются европейские страны – и все быстро закончится.

Географическое расположение Беларуси не дает шанса режиму выжить в течение нескольких дней. У Путина не получилось захватить Киев за 3 дня. У Трампа не получилось так с Ираном. А вот с Беларусью это вполне может получиться. Удары остановят белорусскую экономику, а режим быстро сбежит из страны. При этом понимаем, что белорусский народ является дружественным к нам,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! Самопровозглашенный президент Лукашенко на одном из совещаний заявил, что Беларусь готовится к войне. Его страна должна быть способной противостоять любой агрессии.

Россия сейчас погружена в войну против Украины, поэтому она не смогла бы помочь Лукашенко. Его войск достаточно для недолгой обороны Минска. И Лукашенко должен сам прекрасно это понимать.

Белорусская армия на данный момент небоеспособна. А белорусская экономика полностью работает на Россию. Эти заявления Лукашенко. Ну, захотелось деду побряцать старыми заслугами,

– сказал Свитан.

Ситуация в Беларуси: последние новости