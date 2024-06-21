Элемент украинской тактики: Свитан предположил, как россияне случайно сбили свой же вертолет
Оккупанты жалуются, что их ПВО сбила боевой вертолет Ка-29. Украина вполне могла приложиться к его уничтожению.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Известно, что вертолет Ка-29 упал во время масштабной атаки беспилотников и безэкипажных катеров по России.
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Что произошло с Ка-29
Как отметил Свитан, система "свой – чужой" не всегда срабатывает, когда ЗРК работает в автоматическом режиме. Кроме того, когда есть много разных целей, то вполне может произойти ошибка.
Вероятнее всего, вертолет подняли, чтобы противодействовать морским дронам. Также могла использоваться ракета-приманка ADM-160, которая устанавливает помехи. Она может давать ложные цели. В том числе и могли пойти сбои на "свой – чужой" оператору ЗРК оккупантов,
– отметил Свитан.
Такой комплексный подход привел к тому, что случился так называемый "дружественный огонь". Хотя причина могла быть совсем другой.
Известно, что на морские дроны Magura установили ракеты класса "воздух – воздух". Они вполне могли сбить вертолет оккупантов, а пропагандисты начали рассказывать, что это "дружественный огонь". Такую версию тоже не стоит отбрасывать.
Сбили вертолет Ка-29: коротко
- Оккупанты жалуются, что их ПВО сбила собственный вертолет Ка-29. Произошло это возле Анапы в Краснодарском крае. Известно, что экипаж самолета не выжил.
- Там жалуются, что это произошло из-за определенных элементов украинской тактики. В то время была масштабная атака беспилотников и безэкипажных катеров. Чтобы отразить атаку морских дронов, оккупанты поднимали в воздух вертолеты. Один из них якобы был поражен с помощью ЗРГК "Панцирь".