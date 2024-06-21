Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Відомо, що вертоліт Ка-29 впав під час масштабної атаки безпілотників та безекіпажних катерів по Росії.
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Що сталося з Ка-29
Як наголосив Світан, система "свій – чужий" не завжди спрацьовує, коли ЗРК працює в автоматичному режимі. Крім того, коли є багато різних цілей, то цілком може статися помилка.
Найімовірніше, вертоліт підняли, щоб протидіяти морським дронам. Також могла використовуватися ракета-приманка ADM-160, яка встановлює перешкоди. Вона може давати хибні цілі. Зокрема й могли піти збої на "свій – чужий" оператору ЗРК окупантів,
– зазначив Світан.
Такий комплексний підхід привів до того, що стався так званий "дружній вогонь". Хоча причина могла бути зовсім іншою.
Відомо, що на морські дрони Magura встановили ракети класу "повітря – повітря". Вони цілком могли збити вертоліт окупантів, а пропагандисти почали розповідати, що це "дружній вогонь". Таку версію теж не варто відкидати.
Збили вертоліт Ка-29: коротко
- Окупанти скаржаться, що їхня ППО збила власний вертоліт Ка-29. Сталося це біля Анапи у Краснодарському краї. Відомо, що екіпаж літака не вижив.
- Там скаржаться, що це сталося через певні елементи української тактики. В той час була масштабна атака безпілотників та безекіпажних катерів. Щоб відбити атаку морських дронів, окупанти піднімали в повітря гелікоптери. Один з них нібито був уражений за допомогою ЗРГК "Панцирь".