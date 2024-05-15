Там могло быть до 30 самолетов: полковник запаса оценил эффективность удара по Бельбеку

В ночь на 15 мая на военном аэродроме в Бельбеке раздавались взрывы. Это один из важнейших объектов оккупантов в Крыму.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что, вероятнее всего, удар удалось нанести ракетами ATACMS с дальностью поражения в 300 километров.

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Что расположено в Бельбеке

Как отметил Свитан, Бельбек – один из основных аэродромов для оккупантов в Крыму. Они размещают там большое количество самолетов.

В свое время там размещали Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, МиГ-31 и тому подобное. Там есть около трех десятков различных самолетов. Конечно, там также есть системы противовоздушной обороны,

– отметил Свитан.

Важно, что определенное количество самолетов явно было повреждено. Их трудно укрыть от кассетных боеприпасов, если они размещены под открытым небом. По фотографиям уничтоженных пусковых установок трудно определить, по какому именно ЗРК удалось уничтожить. Это может быть и С-300, и С-400.

Что такое С-400? Это хорошо "покрашенный" С-300. Пусковые установки к С-300 и С-400 почти одинаковые. В общем любой ЗРК состоит из радиолокационной станции, пусковой установки с ракетами, систем управления в командной машине и т.п. В С-300 и С-400 эти машины рассредоточены, но они не спрячутся от кассетного ATACMS,

– подчеркнул Свитан.

Взрывы в Бельбеке: коротко