Плотность войск очень серьезна: что может остановить врага возле Часов Яра

Оккупанты бросают огромные силы, чтобы продвигаться и вблизи Очеретино, и в направлении Часов Яра. Плотность вражеских войск там действительно высока.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что сейчас оккупанты пытаются делать фланговые удары из-под Очеретино. Так они пытаются расширить плацдарм.

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Какая ситуация возле Очеретино

Как подчеркнул Свитан, на этом направлении не помешали бы кассетные боеприпасы. По некоторым данным, там сосредоточено около 20 тысяч оккупантов.

Плотность войск там очень серьезная. Не помешали бы кассетные боеприпасы. Сейчас они будут пробовать вытеснить наши войска из этого "кармана" и выровнять фронт – от Очеретино до чуть западнее Песок. Реальная задача – вытеснить наши войска к Карловскому водохранилищу,

– сказал Свитан.

Ситуация там действительно сложная, как и возле Часов Яра. На этом участке оккупанты пытаются обойти населенный пункт с флангов. Там также очень нужны кассетные боеприпасы, чтобы уничтожать россиян.

Ситуация на фронте: коротко