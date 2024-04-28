Плотность войск очень серьезна: что может остановить врага возле Часов Яра
Оккупанты бросают огромные силы, чтобы продвигаться и вблизи Очеретино, и в направлении Часов Яра. Плотность вражеских войск там действительно высока.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что сейчас оккупанты пытаются делать фланговые удары из-под Очеретино. Так они пытаются расширить плацдарм.
Смотрите также Таинственные охотники за российскими кораблями. Как легендарная Group 13 ГУР МО уничтожает вражеский флот
Какая ситуация возле Очеретино
Как подчеркнул Свитан, на этом направлении не помешали бы кассетные боеприпасы. По некоторым данным, там сосредоточено около 20 тысяч оккупантов.
Плотность войск там очень серьезная. Не помешали бы кассетные боеприпасы. Сейчас они будут пробовать вытеснить наши войска из этого "кармана" и выровнять фронт – от Очеретино до чуть западнее Песок. Реальная задача – вытеснить наши войска к Карловскому водохранилищу,
– сказал Свитан.
Ситуация там действительно сложная, как и возле Часов Яра. На этом участке оккупанты пытаются обойти населенный пункт с флангов. Там также очень нужны кассетные боеприпасы, чтобы уничтожать россиян.
Ситуация на фронте: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 466 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7279 вражеских танков, 13991 боевых бронированных машин, 11948 артиллерийских систем, 1050 реактивных систем залпового огня, 776 средств ПВО и т.д.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что происходит на фронте. Он заметил, что сейчас ситуация обострилась.
- Аналитики ISW предполагают, что Украина стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы. А в конце 2024 года или начале 2025 года сможет совершить ограниченные контрнаступательные операции. Прибытие американской помощи позволит решить текущие проблемы. Будет больше боеприпасов и средств поражения.