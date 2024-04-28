Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що зараз окупанти намагаються робити флангові удари з-під Очеретиного. Так вони пробують розширити плацдарм.
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Яка ситуація біля Очеретиного
Як наголосив Світан, на цьому напрямку не завадили б касетні боєприпаси. За деякими даними, там зосереджено близько 20 тисяч окупантів.
Щільність військ там дуже серйозна. Не завадили б касетні боєприпаси. Зараз вони будуть пробувати витиснути наші війська з цієї "кишені" і вирівняти фронт – від Очеретиного до ледь західніше від Пісок. Реальне завдання – витиснути наші війська до Карлівського водосховища,
– сказав Світан.
Ситуація там дійсно складна, як і біля Часового Яру. На цій ділянці окупанти намагаються обійти населений пункт з флангів. Там також надзвичайно потрібні касетні боєприпаси, аби знищувати росіян.
Ситуація на фронті: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 466 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 7279 ворожих танків, 13991 бойових броньованих машин, 11948 артилерійських систем, 1050 РСЗВ, 776 засобів ППО тощо.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що відбувається на фронті. Він зауважив, що зараз ситуація загострилася.
- Аналітики ISW припускають, що Україна стабілізує лінію фронту найближчими місяцями. А наприкінці 2024 року чи на початку 2025 року зможе здійснити обмежені контрнаступальні операції. Прибуття американської допомоги дозволить розв'язати поточні проблеми. Буде більше боєприпасів і загалом засобів ураження.