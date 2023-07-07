В Болгарии политик нарядился "священником" и набросился на кортеж Зеленского с проклятиями

В Болгарии пророссийский политик нарядился "священником" и набросился на кортеж Президента Украины с проклятиями. Он кричал об "анафеме", "западных сатанистах" и "фашистской Украине".

"Священником" оказался представитель маргинальной пророссийской партии в Болгарии "Возрождение" Атанас Стефанов. Также он возглавляет общество "Друзья России и православного мира". Видео, как политик набросился на кортеж Владимира Зеленского, опубликовали в сети местные СМИ, сообщает 24 Канал.

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Политик облачился в рясу

Стефанов надел рясу священника и "встречал" кортеж Президента Украины в Софии. Когда он проезжал мимо, то депутат с распятием в руках бросился с проклятиями на кортеж Зеленского.

Правоохранители сразу отреагировали на инцидент и задержали нарушителя. Российская пропаганда сразу окрестила мужчину "православным болгарским священником" и фантазировала, что тот якобы объявил "анафему" Зеленскому.

Анафема, анафема, Зеленский – наркоман, фашистская Украина, западные сатанисты. Кто убивает наших духовных детей и в Украине, и в России,

– кричал Стефанов.

"Священник" набросился на кортеж Зеленского: смотрите видео

К слову, Стефанов по-прежнему ярко "действовал" против Украины. В марте 2023 года под крики "Ура!" он сбросил сине-желтое знамя Украины. Он назвал это протестом против "попытки втянуть Болгарию в катастрофическую войну". Более того, Стефанов открыто называл украинцев "фашистами".

"Война в Украине не имеет военного решения"

Президент Болгарии Румен Радев во время встречи с Владимиром Зеленским призвал к "мирному решению", ведь считает, что "война не имеет военного решения".

"Ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира", – заявил Радев.

Кроме того, Радев пытался оправдаться за то, что его страна не снабжает оружием Украины. Он будто боится, что армия Болгарии может остаться без оружия.

Владимир Зеленский довольно резко ответил на такие заявления. Он подчеркнул, что такая причина необоснованна. Президент Украины подчеркнул, что если украинская армия ляжет, то Россия не остановится перед Болгарией. И тогда оружия точно не хватит, чтобы противостоять захватчикам.