"Священником" виявився представник маргінальної проросійської партії у Болгарії "Відродження" Атанас Стефанов. Також він очолює товариство "Друзі Росії та православного світу". Відео, як політик накинувся на кортеж Володимира Зеленського, опублікували у мережі місцеві ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Політик убрався в рясу

Стефанов надягнув рясу священника й "зустрічав" кортеж Президента України у Софії. Коли він проїжджав повз, то депутат з розп'яттям у руках кинувся з прокльонами на кортеж Зеленського.

Правоохоронці відразу відреагували на інцидент і затримали порушника. Російська пропаганда відразу охрестила чоловіка "православним болгарським священником" і фантазували, що той нібито оголосив "анафему" Зеленському.

Анафема, анафема, Зеленський – наркоман, фашистська Україна, західні сатаністи. Хто вбиває наших духовних дітей і в Україні, і в Росії,

– кричав Стефанов.

"Священник" накинувся на кортеж Зеленського: дивіться відео

До слова, Стефанов і раніше яскраво "діяв" проти України. У березні 2023 року під крики "Ура!" він скинув синьо-жовтий прапор України. Він назвав це протестом проти "спроби втягнути Болгарію у катастрофічну війну". Ба більше, Стефанов відкрито називав українців "фашистами".

"Війна в Україні не має військового вирішення"

Президент Болгарії Румен Радєв під час зустрічі з Володимиром Зеленським закликав до "мирного рішення", адже він вважає, що "війна не має військового вирішення".

"Провідні зусилля повинні бути спрямовані на досягнення миру", – заявив Радєв.

Крім того, Радєв намагався виправдатися за те, що його країна не постачає зброї України. Він буцімто боїться, що армія Болгарії може залишитися без зброї.

Володимир Зеленський досить різко відповів на такі заяви. Він наголосив, що така причина є необґрунтованою. Президент України наголосив – якщо українська армія ляже, то Росія не зупиниться перед Болгарією. І тоді зброї точно не вистачить, аби протистояти загарбникам.