"Всегда был русским городом": в Харькове священник-миллионер оскорблял украинцев и поддерживал Россию
- В Харькове задержан священник УПЦ МП за публичное унижение украинцев и оправдание российской агрессии.
- Во время обысков нашли доказательства противоправной деятельности и более 2,6 миллиона гривен, которые могли быть получены за информационно-подрывную деятельность в пользу России.
В Харькове задержали священника УПЦ МП. Тот публично унижал украинцев и оправдывал вооруженную агрессию России.
Свои антиукраинские нарративы он распространял в течение марта – июля 2025 года. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Свои антиукраинские нарративы священник московского патриархата распространял в пророссийских Telegram-каналах.
Клирик оставлял комментарии, в которых унижал украинцев, формировал пренебрежительный и стереотипно негативный образ украинского народа. Кроме того, в своих сообщениях он транслировал кремлевские пропагандистские тезисы, в частности заявлял, что "Харьков всегда был, есть и будет русским городом",
– рассказали в прокуратуре.
Во время обысков в религиозном сооружении УПЦ, где проживал подозреваемый, нашли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, а еще – российские рубли и другую валюту на общую сумму более 2,6 миллиона гривен.
Предварительно, деньги священник мог получить как вознаграждение за осуществление информационно-подрывной деятельности в пользу России.
Любителя страны-террористки задержали и вручили подозрение за разжигание национальной вражды и ненависти и изготовление и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии России.
Удалось также установить, что он распространял информацию о местах расположения ВСУ.
Сейчас клирик находится под стражей.
Другие скандалы с УПЦ МП
Религиозная община села Комаров на Буковине проголосовала за выход из УПЦ МП. Незадолго до этого благочинный Кельменецкого округа, митрофорный протоиерей УПЦ МП Иоанн Процюк препятствовал захоронению павшего воина в храме. Священник этой церкви еще раньше сбежал в Молдову после подозрения в переправке уклонистов, а новый – не умел даже говорить на украинском.
Настоятель церкви в Броварах Киевской области присвоил храм, чтобы помешать его переходу в ПЦУ. Он подделал документы с голосованием, которые позволили передать храм стоимостью 6 миллионов гривен в собственность его же фонда.
А в Черкасской области разоблачили гимназию митрополита УПЦ МП, которая работает без лицензии на обучение. Заведение официально зарегистрировано как ФЛП с видом деятельности "репетиторство", а директор не имеет педагогического образования. Ранее подобную подпольную школу разоблачили в Киеве.