Священник УПЦ МП ударил по голове 10-летнего мальчика с флагом Украины

В поселке городского типа Иршанск Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове ребенка. Другого мальчика он толкнул.

Свидетельница Алина Кундич рассказала, что инцидент видели многие люди. Более того, даже видео есть.

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Священник УПЦ МП ударил ребенка

В Иршанске на Житомирщине священник УПЦ МП ударил по голове 10-летнего мальчика флагом Украины,

– сообщила свидетельница.

По ее словам, еще одного мальчика он толкнул.

На кадрах видно много людей и словесный спор. К сожалению, не видно, как священник московского патриархата бьет ребенка, однако слышен похожий на удар звук. После этого мальчик начал возмущаться.

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Алина Кундич рассказала, что дети стояли с сине-желтыми флагами. Схватку снял на видео один из мальчиков.

По состоянию на 14 часов 3 апреля на сайте УПЦ МП не комментировали инцидент.

В Хмельнитчине священник УПЦ МП избил военного

2 апреля священники УПЦ МП в храме Хмельницкого избили военного Артура Ананьева. Он ушел на фронт с начала полномасштабного вторжения и является бойцом 19-го стрелкового батальона. На войне получил контузию и черепно-мозговую травму.

На видео, опубликованном в сети, военный спрашивал, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. После этого на него с кулаками бросились священники.

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В УПЦ МП заявили, что инцидент – это провокация. Мол, мужчина, которого видно на видео, не военный и первым напал на священнослужителя.

Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. После инцидента ориентировочно 500 человек собрались на акцию под храмом. Там были и бойцы 19-го отдельного стрелкового батальона, где служил пострадавший защитник. Его собратья рассказали, что Артур Ананьев находится в больнице.