Во Львовской области священник УПЦ со сторонниками препятствовали похоронам защитника, – СМИ

Во Львовской области в селе Виднев 14 октября прощались с погибшим на фронте защитником Михаилом Шарпилой. Во время прощания с военным в храм ворвался священник УПЦ МП вместе со своими сторонниками.

Они устроили скандал и пытались помешать похоронам защитника. Об этом сообщает издание Varta1.

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Как священник УПЦ пытался помешать прощанию с Героем

Инцидент произошел в Куликовской территориальной громаде 14 октября, что в 10 километрах от Львова. Там в последний путь провожали защитника Шарпила Михаила Анатольевича, 1993 года рождения, который умер 10 октября 2024 года в городе Днепр.

Прощание с военным состоялось в храме в селе Виднев, где раньше были священнослужители из УПЦ МП. Ранее ОТГ закрывала этот храм, однако по просьбе родственников Героя, церковь открыли.

Прощание проводили священники ПЦУ и военные капелланы. Однако на процессию ворвался священник УПЦ МП Григорий Фарат и закрылся в алтаре. Он и еще 20 сторонников УПЦ МП устроили скандал на похоронах воина и не хотели открывать царские ворота перед воином.

Священник УПЦ МП пытался помешать похоронам военного во Львовской области: смотрите видео

После похорон священник и сторонники УПЦ МП остались в церкви, опасаясь, что ОТГ может снова закрыть храм. Люди, которые были на похоронах говорили, что процессию "превратили в цирк", а также кричали священнику УПЦ – "позор".

Люди кричали "позор" священнику УПЦ, который ворвался в храм на похороны: смотрите видео

В конце концов, в Куликовском поселковом совете отметили, что похороны Героя состоялись и его похоронили. С защитником пришли попрощаться с большим количеством цветов, украинских флагов и военным оркестром.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника!