Вони учинили скандал і намагалися перешкодити похорону захисника. Про це повідомляє видання Varta1.

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Як священник УПЦ намагався перешкодити прощанню з Героєм

Інцидент відбувся у Куликівській територіальній громаді 14 жовтня, що за 10 кілометрів від Львова. Там в останню путь проводжали захисника Шарпила Михайла Анатолійовича, 1993 року народження, який помер 10 жовтня 2024 року у місті Дніпро.

Прощання з військовим відбулося у храмі у селі Віднів, де раніше були священнослужителі з УПЦ МП. Раніше ОТГ закривала цей храм, однак на прохання родичів Героя, церкву відкрили.

Прощання проводили священники ПЦУ та військові капелани. Однак на процесію увірвався священник УПЦ МП Григорій Фарат та зачинився у вівтарі. Він та ще 20 прихильників УПЦ МП вчинили скандал на похороні воїна та не хотіли відчиняти царські ворота перед воїном.

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Після похорону священник і прихильники УПЦ МП залишилися в церкві, побоюючись, що ОТГ може знову закрити храм. Люди, які були на похороні казали, що процесію "перетворили на цирк", а також кричали священнику УПЦ – "ганьба".

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Зрештою, у Куликівській селищній раді зазначили, що похорон Героя відбувся і його поховали. З захисником прийшли попрощатися з великою кількістю квітів, українських прапорів та військовим оркестром.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника!