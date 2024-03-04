Причащался на службе: суд на Львовщине оштрафовал священника, который сел за руль пьяным
Источник:ZAXID.NET
В Червонограде Львовской области суд оштрафовал местного священника за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Водитель признал свою вину и заявил, что потреблял Святые Дары во время литургии.
Как следствие, священник Августин Тимчак получил 17 тысяч гривен штрафа, а также суд лишил мужчину водйських прав на один год.
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Как произошел инцидент
Августин Тимчак в прошлом году 27 декабря ехал на своем автомобиле в городе Червоноград, что на Львовщине. Уже потом авто остановила полиция и обнаружила у водителя признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался пройти проверку на состояние опьянения на месте остановки и в медучреждении.
Правоохранители составили протокол в отношении водителя об управлении авто в нетрезвом состоянии. В суде водитель признал свою вину и рассказал, что он является священником червоноградского прихода Пресвятой Богородицы Владычицы Украины УГКЦ.
В день инцидента, по словам священника, он служил две литургии и "потреблял Святые Дары (причастие), которые содержат определенное количество алкоголя". Мужчина просил суд не лишать его водительского удостоверения, потому что он постоянно проводит богослужения и ездит в церкви на собственном авто.
Что еще произошло на Львовщине
- На Львовщине депутат хотел переехать полицейского, а правоохранителю даже пришлось вылезти на крышу авто. Инцидент произошел 11 февраля уже после наступления комендантского часа – тогда полиция остановила автомобиль, который нарушил правила дорожного движения.
- Также скандал произошел в одной из школ Львовской области. Там торжественно открыли выставку, посвященную Марине Мнишек, которая хоть и была полькой, однако стала московской царицей. На эту историю обратил внимание военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петровский. Как отметил военнослужащий, все, кто причастен к открытию этой выставки, должны получить подозрения от СБУ.
- В училище в Золочевском районе избили первокурсников: избиение даже попало на видео, которое впоследствии распространилось по сети. Нападавшими стали ребята в возрасте 17, 18 лет и двое 9-летних – они избили первокурсников в присутствии многих очевидцев. Парни унижали подростков и наносили им многочисленные удары в грудь и в голову. Во время избиения злоумышленники пользовались боксерской перчаткой.